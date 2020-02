Sarah-Jane Wollny: Schlimmer Schicksalsschlag!

Ärger bei Familie Wollny! In der nächsten Folge von " - Eine schrecklich große Familie" (Mi, 20:15 Uhr, RTLzwei) knallt es zwischen Sarah-Jane und Calantha. Cataleyas Taufe und Sarah-Janes Geburtstagsfeier fallen auf den gleichen Tag. Mama Silvia fordert, dass Sarah-Janes Party verschoben wird. Doch die möchte ihre Feier auf keinen Fall absagen - aus einem traurigen Grund...

Sarah-Jane Wollny verlor ihre Zwillingsschwester

"Das verletzt mich total, dass euch die Taufe wichtiger ist", erklärt sie im Gespräch mit Schwester Sarafina. "Soll ich dir sagen, warum mir mein Geburtstag so wichtig ist? Es könnte jetzt auch eine ganz andere Person hier stehen. Meine Zwillingsschwester..." Ihre Schwester starb damals in der Schwangerschaft. Kurz nach der Geburt wurde auch Sarah-Jane schwer krank. Sie hatte Löcher in der Lunge. "Du weißt, dass ich damals krank war und auch nur eine Lebenserwartung von 3 Jahren hatte. Und jetzt werde ich schon 21. Das ist für mich was ganz Besonders. Das sollte man feiern."

Sarafina hat Verständnis - und sucht das Gespräch mit Mutter Silvia. Ob die Familie eine Lösung findet? Das erfahrt ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

