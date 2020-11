Sarah-Jane Wollny: Schock-Diagnose! Sie meldet sich bei ihren Fans

In ihrer Instagram Story verrät die 22-Jährige, wie es ihr geht und was passiert ist. Und dabei nimmt sie den Fans zunächst die größte Sorge weg. "Zur Beruhigung, ich hatte kein Corona. Ja, ich war krank, sehr lange sogar, ich bin auch jetzt noch ein bisschen angeschlagen, aber wieder auf dem Weg der Besserung. Ich dachte ich melde mich mal, weil ich mich vier Wochen nicht gemeldet habe. Und zwar hatte ich das Pfeiffersche Drüsenfieber", so Sarah-Jane.

Doch der Weg bis zu dieser Diagnose war lang und steinig. "Bei mir hat es anderthalb Wochen gedauert, bis ich das endgültige Ergebnis hatte. Ich war bei vier verschiedenen Ärzten und sogar im Krankenhaus und die haben eine falsche Diagnose gestellt. Die wollten mir meine Lymphknoten und alles rausnehmen. Es war wirklich ein hin und her, aber ich bin froh, dass ich das Gröbste überwunden habe und das es mir wieder besser geht", erklärt der TV-Star.

Zum Glück geht es ihr mittlerweile besser. Da können auch die Fans endlich aufatmen...

