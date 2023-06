Sarah-Jane Wollny: Schock im Urlaub! "Ich war geschockt"

"Wir sind gestern die Straße vom Rotlicht-Milieu entlanggegangen und Leute, ich war geschockt!", berichtet sie ihren Followern auf Instagram aufgebracht. "Das muss man gesehen haben: Da sind wirklich so Schaufenster, da sind Türen dran und dann stehen da Frauen drin und tanzen. Wenn Männer drin sind, wird einfach der Vorhang vor der Glastür zugezogen. Das ist wirklich heftig!" Die 24-Jährige fühlte sich wie im falschen Film. "So was gibt es doch nicht wirklich?!" Ob Freund Tinush auch so schockiert von den Bildern war? Das verriet Sarah-Jane nicht.

