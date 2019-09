Sarah-Jane Wollny: Traurige Beichte!

Reddit this

Oh je! Traurige Neuigkeiten von Sarah-Jane Wollny! Wie die Tochter von Silvia Wollny nun berichtet, ging es ihr in der letzten Zeit gar nicht gut...

Bei den Wollnys ist ordentlich was los! Eigentlich ist Sarah-Jane Wollny dafür bekannt, dass sie ihren Fans regelmäßig Updates aus ihrem Alltag gibt. Die letzten Tage war es jedoch verdächtig still um sie. Doch warum?

Sarah-Jane Wollny fühlte sich unwohl

Wie Sarah-Jane nun in ihrer -Story berichtet, hatte sie in den letzten Tagen mit ihrer Gesundheit zu kämpfen: So erklärt sie: "Guten Abend meine Lieben, ich hoffe, euch geht es gut? Ihr habt die letzten Tage nichts von mir gehört, weil es mir gesundheitlich gar nicht gut ging (...)." Die Arme! Doch konnte sich die Tochter von Silvia Wollny etwas erholen?

Sarah-Jane Wollny gibt Update

"Es geht jetzt wieder besser, deswegen melde ich mich bei euch", fügt Sarah-Jane hinzu und nutzt die Gelegenheit auch prompt dazu, für gestrige Wollny-Folge die Werbetrommel zu rühren. Ihre Fans können also unbesorgt sein, Sarah-Jane befindet sich auf dem Weg der Besserung! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie sich in den nächsten Tagen dennoch etwas Ruhe gönnt und schon bald wieder richtig fit ist. Wir drücken ihr dafür auf alle Fälle ganz fest die Daumen!

