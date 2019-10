Sarah-Jane Wollny: Traurige News zu Bruder Jeremy Pascal Wollny!

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Schon seit Jahren herrscht zwischen Jeremy Pascal Wollny und seiner Familie Funkstille! Den Grund dafür weiß niemand. Vor allem zwischen Mama Silvia Wollny und ihrem Sohn soll es damals am meisten gekracht haben. Doch wie sieht es zwischen dem Wollny-Sohn und seinen Schwestern aus? Sarah-Jane Wollny spricht nun Klartext!

Estefania Wollny: Nächste Schock-Nachricht!

Jeremy Pascal Wollny schießt gegen Silvia Wollny

Vor einigen Monaten ließ Jeremy Pascal Wollny seinen Gefühlen via " " freien Lauf. Grund dafür war die Geburt seiner süßen Tochter Jouline-Melodie. Jeremy berichtete damals seinen Fans, dass seine Familie seine kleine Prinzessin niemals zu Gesicht bekommen würde. Vor allem Mama Silvia geriet dabei ins Kreuzfeuer von ihrem Sohn: "An mein Kind wird sie niemals rankommen, geschweige denn kennenlernen oder sonst was! Glaubt mir, niemals!" Autsch! Doch wie sieht das Verhältnis zwischen Jeremy und seinen Schwestern aus? Haben wenigstens die Wollny-Kinder wieder einen Draht zueinander?

Sarah-Jane Wollny verschafft Klarheit

Via " " hatten die Fans von Sarah-Jane nun die Möglichkeit, ihrem Idol ein paar Fragen zu stellen. Ein User thematisierte dabei die Familiengeschichte der Wollnys und wollte wissen, ob Sarah-Jane wieder Kontakt zu Jeremy Pascal hat. Sarah-Janes Antwort darauf: ernüchternd! So entgegnete sie ein einfaches "Nope". Oh je! Der Wollny-Familien-Haussegen hängt also immer noch schief. Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

