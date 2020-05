Sarah-Jane Wollny: Trauriger Abschied von ihrer Familie!

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl eigentlich als unzertrennlich gelten, will Sarah-Jane Wollny nun ihren eigenen Weg gehen...

Calantha Wollny: Jetzt bricht alles über ihr zusammen!

Sarah-Jane Wollny hat einen ganz genauen Plan

Via hatten die Fans von Sarah-Jane Wollny die Möglichkeit, der Wollny-Tochter einige Fragen zu stellen, die sie in ihrer Story beantwortete. Sarah-Jane plauderte dabei über ihren schönsten Moment im Leben und ihre Frisur. Ein Thema schien die Community von Sarah-Jane jedoch ganz besonders zu beschäftigen: Will die Tochter von Silvia das Wollny-Haus verlassen? So fragte ein User: "Wann willst du deine eigene Wohnung haben?" Und auch ein anderer Follower wollte wissen: "Wirst du ausziehen?" Sarah-Janes Antworten darauf fielen eindeutig aus...

Sarah-Jane spricht über ihren Auszug

Wie Sarah-Jane erklärt, will sie nach dem Ende ihrer Ausbildung in eine eigene Wohnung ziehen und dem Wollny-Haushalt den Rücken zukehren. Große Sorgen, dass die Tochter von Silvia mit der Großfamilie bricht, müssen sich ihre Fans jedoch nicht machen. So erklärt Sara-Jane, auf die Frage, ob sie von ihrer Familie wegziehen will: "In eine eigene Wohnung schon, aber in die Nähe meiner Familie." Alle Wollny-Anhänger können also durchatmen! Sarah-Jane bleibt ihren Liebsten treu!

Krass! So viel hat abgenommen: