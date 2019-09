Sarah Jessica Parker & Ehemann Matthew: Öffentliches Ehe-Drama!

Oh je! Seit Monaten soll die Ehe von Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick in Scherben liegen . Doch damit nicht genug...

Wie jetzt bekannt gegeben wurde, Sarah Jessica Parker demnächst mit ihrem Mann Matthew Borderick auf der Bühne stehen. Ein Plan mit reichlich Sprengstoff...

Britney Spears: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Sarah Jessica Parker und Matthew probieren verzweifelt ihre Ehe zu retten!

Sie sind sich aus dem Weg gegangen, haben eine Eheberaterin engagiert oder einfach nur tief ins Glas geschaut. Doch geholfen hat bisher nichts – die Krise blieb. Jetzt soll ein ganz neuer Ansatz die Ehe von Sarah Jessica Parker (54) und Matthew Broderick (57) retten: Das Schauspieler-Paar wird bald gemeinsam auf der Bühne stehen! In dem Stück "Plaza Suite" spielen sie und Matthew gleich drei verschiedene Ehepaare. "Das Stück handelt von Ehe, Enttäuschung, Ehrgeiz, Erziehung, Betrug und Liebe", so SJP in der "New York Times".

Jessica und Matthew gehen zur Eheberatung

Klingt so, als wäre das Stück wie für sie gemacht, schließlich kann das Paar hier auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen… Eheberaterin Lisa Haisha selbst soll den beiden zu dieser Form der konfrontativen Therapie geraten haben, heißt es. Die Expertin versucht seit einiger Zeit, die bröckelige Ehe wieder zu kitten. Aber ist es wirklich eine gute Idee, einen gemeinsamen Job anzutreten, wenn man nicht einmal privat miteinander harmoniert? "Die Leute erzählen mir ständig, wie sehr sie meine Frau lieben. Das ist eine Last, mit der ich leben muss", hat Matthew Broderick einmal gesagt, schon damals nur halb im Scherz. Denn Tatsache ist: Matthew hat beruflich lange im Schatten seiner Frau gestanden. In einem Interview mit "The Guardian“"erklärte Matthew noch vor ein paar Jahren, er würde nur ungern mit Sarah zusammenarbeiten: "Die persönliche Ebene wäre mir sehr unangenehm. Wenn überhaupt, dann dürfte das Stück nichts mit unserem wahren Leben zu tun haben." Und jetzt?

Jessica und Matthew machen ihre Probleme öffentlich

Werden die Ehe-Dramen des Paares Broderick/Parker bald am Broadway aufgeführt – und alle gucken hin. Wie demütigend! Das Ganze scheint zudem riskant, denn es steht viel auf dem Spiel. Sollte es erst vor und später hinter den Kulissen knallen, müsste der aufwendig renovierte Familienwohnsitz in New York verkauft werden, und – viel schlimmer – auch die drei Kinder des Paares würden bei einem öffentlichen Ehe-Krieg kaum unbeschadet bleiben…

Aber wer weiß, vielleicht wirkt sich die Zusammenarbeit ja doch positiv aus. Immerhin lernten sich die beiden vor 28 Jahren am Theater kennen. Matthew arbeitete damals als Regisseur für die "Naked Angels Theater Company", die von Sarahs älteren Brüdern Pippin und Toby gegründet wurde. Vier Jahre später standen Sarah und Matthew erstmals gemeinsam auf der Bühne: "Es macht mich so nervös, mit ihm zu spielen. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen sollen zu schauspielern, ohne hysterisch zu lachen", erzählte SJP damals der "Los Angeles Times". Vielleicht werden sich SJP und Matthew bei der Arbeit an die glücklichen Anfänge ihrer Liebe erinnern. Da das Stück erst im März 2020 Premiere feiert, bleibt den beiden noch viel Zeit zur Vorbereitung…

