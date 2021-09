Sarah Jessica Parker: Psycho-Drama am Set! Das "Sex and the City"-Revival steht vor dem Aus

Manchmal ist das Leben echt ein Ar***loch. Gerade läuft es noch bestens – und dann ändert sich plötzlich alles über Nacht… So ergeht es derzeit auch Sarah Jessica Parker (56), die eigentlich gerade voller Vorfreude für die lang erwartete „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That …“ vor der Kamera steht. Denn vergangene Woche wurde überraschend bekannt, dass ihr langjähriger „Sex And The City“-Kollege Willie Garson mit nur 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist!