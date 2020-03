Sarah Joelle Jahnel: Das Baby ist da!

Noch vor wenigen Tagen zeigte sich Sängerin Sarah Joelle Jahnel mit XXL-Babykugel bei einer Veranstaltung in Köln. Jetzt hat ihre Tochter endlich das Licht der Welt erblickt.

So verlief die Geburt von Sarah Joelle Jahnel

Sender erfuhr, dass die Kleine Lia Faé Agnes heißt und am Mittwochabend (11. März) in Köln zur Welt kam. Doch die Geburt lief nicht ganz reibungslos. "Nach 40 Stunden und Komplikationen ist sie endlich da", erzählt die ehemalige " "-Kandidatin dem Sender.

Sarah Joelle fühlte sich unwohl in ihrer Schwangerschaft

Während ihrer Schwangerschaft hat Sarah Joelle ihre Fans immer auf dem Laufenden gehalten. So schrieb sie beispielsweise in einem Post: "Ich sitze hier, denke ich Platze und am nächsten Tag ist der Bauch einfach noch größer. Ich fühle mich nicht besonders wohl mit der Entwicklung meines Körpers, aber akzeptiere die Veränderung gerne, da sie das wohl größte Geschenk in meinem Leben mit sich bringt.“ Jetzt kann Sarah Joelle ihre Tochter ja endlich in den Armen halten!

