Sarah Knappik: Süße Baby-Überraschung!

Reddit this

Letztes Jahr war nicht einfach für Dschungelnatter . Sie hat sich nach rund zwei Jahren Beziehung von ihrem Freund Ingo Nommsen getrennt. "Ab heute bin ich Single. Ich habe mit Ingo Schluss gemacht", schrieb sie damals auf ihrer -Seite. "Ich brauche einen Partner nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern auch wenn es regnet." Hat sie diesen Partner vielleicht bereits gefunden? Auf überraschte sie jetzt mit süßen Baby- ...

Promi Big Brother 2017: Trennung bei Sarah Knappik und Ingo Nommsen?

Sarah ist Patentante geworden

Auf ihrem neuesten Bild ist Sarah mit einem kleinen Baby im Arm zu sehen. Im Hintergrund steht eine Tauftorte. Ist die 31-Jährige etwa heimlich Mama geworden? "Ja, es ist wahr", freut sich Sarah auf Instagram. "Ich bin Patentante von dem süßen kleinem Milan geworden."

Ihr Bruder ist letztes Jahr nämlich Papa geworden. Schon damals war Sarah völlig aus dem Häuschen: "Ich freue mich schon so auf Weihnachten, ihr glaubt es gar nicht. Und ich werde Tante, oh mein Gott. Ich werde das erste Mal Tante in meinem Leben. Wir warten jeden Tag, dass das Baby von meinem Bruder endlich kommt“, sagte sie im Interview mit „Promiflash“.

Eigener Nachwuchs muss warten

Obwohl sie jetzt stolze Patentante ist, will sie sich mit dem eigenen Nachwuchs noch etwas Zeit lassen. "Ich glaube, wir Frauen brauchen uns heutzutage nicht mehr so stressen und das Schöne ist auch, man bekommt ja noch mehr Wissen und Lebenserfahrung", verriet sie vor kurzem. Momentan will sie sich lieber auf ihre Karriere konzentrieren. Mal sehen, wann sich ihre Meinung ändert…