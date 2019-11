Sarah Lombard: Ein Baby mit Florian Silbereisen? Jetzt kommt die Wahrheit raus

ist momentan dick im Geschäft. Sie sitzt nicht nur in der Jury von " " und tanzt bei "Holiday on Ice" übers Eis, sondern ist auch demnächst neben in "Das Traumschiff" zu sehen. Schon im Frühjahr kamen Gerüchte auf, dass die beiden eine heiße Affäre haben. Jetzt spekulieren die Fans sogar, dass Sarah schwanger von dem Schlagerstar ist. Was ist dran?

Das sagt Sarah Lombardi zu ihrer angeblichen Schwangerschaft

In einem Interview mit spricht Sarah jetzt Klartext. Dass sie schwanger sein soll, ist für die Sängerin neu. "Im Ernst? Ich habe letztens schon gelesen, dass er sich noch entscheiden muss, zwischen mir und . Davon wussten wir zwar beide nix … und er wahrscheinlich auch nicht." Sarah kann über solche Gerüchte nur schmunzeln.

Sarah Lombardi ist happy mit Freund Roberto

Denn die 27-Jährige ist glücklich vergeben. Seit letztem Jahr ist Deutsch-Italiener Roberto der Mann an ihrer Seite. "Roberto verkörpert für mich bestimmte Werte, die mir wichtig sind", schwärmte Sarah kürzlich gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Er ist offen, ich kann mit ihm über alles reden. Er ist verständnisvoll und liebt mich so, wie ich bin. Er bringt mich zum Lachen und ist überhaupt nicht oberflächlich. Er ist ein Herzensmensch. Und darauf lege ich einen besonderen Wert."

Vor kurzem zeigte sich Sarah Lombardi mit Pony. Den neuen Look seht ihr im Video: