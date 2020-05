Sarah Lombardi: Abnehm-Wahn! Warum tut sie sich das an?

Ein paar Rundungen hier, kleine Fettpölsterchen da? Das war einmal! ist extrem schlank geworden. Kein Gramm Fett ist mehr an ihrem durchtrainierten Körper zu erkennen. Dahinter steckt eiserne Disziplin...

So knallhart ist Sarah Lombardis Ernährungsplan

Sarah ist zum echte Sportfreak geworden. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie kein schweißtreibendes Workout macht. Ihre Fans lässt sie via natürlich gerne daran teilhaben. Außerdem hat die Sängerin komplett ihre Ernährung umgestellt. "Ich esse sehr gesund. Ich verzichte komplett auf Süßigkeiten und Kohlenhydrate. Wobei, Bananen esse ich schon, ich esse auch Fruchtzucker, der in Obst drin ist. Ansonsten alles sehr gesund: kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln", erzählt sie jetzt "OK!". Statt Schokolade kommen bei Sarah nur noch Abnehm-Shakes auf den Tisch. Puh, ganz schön hart!

Sarah Lombardi: Peinliche Panne vor laufender Kamera!

Ist Sarah Lombardi zu dünn?

Die Fans machen sich bereits Sorgen um die hübsche Brünette. Übertreibt es Sarah langsam mit ihrem Abnehm-Programm? Selbst Ex-Mann Pietro gab kürzlich zu: "Die ist komplett dünn geworden. Mir würde sie jetzt nicht mehr gefallen!"

Ob Sarah wohl für ihren neuen Freund sich so in Form bringt? Schließlich ist Julian Büscher eine echte Sportskanone. Der Fußballer tobt sich nicht nur auf dem Platz aus, sondern stemmt auch ordentlich Gewichte im Gym und geht mit seiner Liebsten joggen, wie er seinen Instagram-Followern regelmäßig zeigt. Lässt sich nur hoffen, dass Sarah es mit dem Arnhem-Wahn nicht übertreibt...

