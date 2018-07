Sarah Lombardi: Alles aus und vorbei?

Oh je, das sind definitiv gar keine guten Neuigkeiten von Sängerin . Eigentlich hätte die Schönheit momentan allen Grund zu Freude. Erst kürzlich gab sie ihre neue Liebe bekannt und veröffentlichte ihre neue Single. Es könnte somit nicht besser für sie laufen. Doch jetzt das Traurige. Wie nun deutlich wird, scheint Sarah bei ihren Fans reichlich an Popularität verloren zu haben. Doch warum?

Aufgestaute Aggressionen: Video von Sarah Lombardi sorgt für Verwirrung

Sarah Lombardi: Steht ihre Karriere vor dem Aus?

Bei " " ist immer wieder zu sehen, wie Sarah ihre Fans mit reichlich Schnappschüssen und Videos aus ihrem Alltag versorgt. Dabei können ihre Followers nicht nur Einblicke in Sarahs Privatleben erhaschen, sondern die Beauty ebenfalls bei der Arbeit beobachten. So auch jetzt. Mit ihrem neusten Post zeigt sich Sarah in einem sexy Outfit. Doch das schlimme dabei: Es folgen heftige Kritiken und Vorwürfe.

Sarah Lombardi: Ihre Fans sind genervt

Wie unter Sarahs Post deutlich wird, scheinen ihre sonst so treuen Followers das Bild zum Anlass zu nehmen, um Sarah ihren Fan-Missmut zu schildern. So schreiben sie: "Deine Storys werden immer langweiliger. Ich höre nur noch Tee. Der bei den Usern die ihn probiert haben, sagen das er ekelhaft schmeckt." sowie "Lombardi mach eine Ausbildung und gut ist. Als "Sängerin" nimmt dich schon lange niemand mehr ernst, du bist nur eine kleine Teeverkäuferin, die mit Ach und Krach versucht sich noch in den Medien zu halten. Einfach nur noch peinlich!" Harte Worte, die sicherlich nicht spurlos an Sarah vorübergehen. Doch zum Glück befinden sich unter den Post-Kommentaren ebenfalls eine Vielzahl von Komplimenten. So heißt es: "Du bist einfach einzigartig schön" und "Schönes Foto von einer attraktiven Lady". Ist zu hoffen, dass sich Sarah die Anfeindungen nicht allzu sehr zu Herzen nimmt.