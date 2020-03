Sarah Lombardi: Aufreger-Bilder! Hat sie denn gar nichts gelernt?

Der Hashtag der Stunde lautet #stayathome – bleib zu Hause. Doch während zahlreiche genau das tun und sich via für die Eindämmung des Coronavirus starkmachen, scheint Sarah Lombardi sich lieber ’ne Extrawurst zu braten: Die 27-Jährige will sich offenbar nicht in ihrem Alltag einschränken lassen, Krise hin oder her! Gerade postete die Sängerin Fotos von einem Tagesausflug nach Berlin, per Flugzeug.

Zwar wird derzeit auf allen Kanälen dazu aufgerufen, Reisen per Flieger oder Zug nur im äußersten Notfall anzutreten, doch diese Info ist wohl an Sarah vorbeigegangen. Ihr Grund für den riskanten Trip: ein dringend benötigtes -Treatment! „Ich bin jetzt schon am Flughafen und für mich geht es heute nach Berlin“, ließ sie unterwegs ihre Follower wissen. „Heute Abend geht es auch schon wieder zurück. Meine Lippenpigmentierung wird nämlich nachgearbeitet!“ Na klar, wenn das kein Notfall ist…

Sind Sarah Lombardi die Corona-Regeln egal?

Und auch weitere Regeln zur Eindämmung des Virus ignoriert Sarah gekonnt: Nur wenige Tage später postete sie sich von einem Spielplatz, wo sie mit Söhnchen Alessio (4) ausgelassen herumtobte. Normalerweise ja schön – allerdings wurde bekanntlich kurz zuvor ein Besuchsverbot für öffentliche Spielplätze erlassen! Für Sarah ist das alles kein Grund zur Aufregung: „Ich wusste das nicht, dass es verboten ist“, rechtfertigte sich die Sängerin auf Instagram.

Sarah Lombardi: Schlüpfriger Sex-Skandal!

Und weiter: „Alessio ist nun mal ein aufgewecktes Kind, wenn der einen Spielplatz sieht, will er da auch hin.“ Sicher. Und wenn Klein Alessio als Nächstes die nette Oma von nebenan umarmen will, dann kann Sarah vermutlich auch nicht Nein sagen. Genauso wenig wie zu einer Radtour mit Freunden… Ganz ehrlich, vielleicht sollte Sarah ihr Handy nicht nur nutzen, um ihre neuen Lippen zu posten. Sondern auch, um sich regelmäßig über die Dinge zu informieren, die jetzt wirklich wichtig sind.