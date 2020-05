Sarah Lombardi: Aus und vorbei! Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Traurige Nachrichten für alle Fans von Sarah Lombardi! Die Sängerin wird in diesem Jahr nicht in der Jury von "Das Supertalent" sitzen.

Gerade erst verriet , dass auch weiterhin neben ihm in der „Supertalent“-Jury sitzen wird. Von wird er sich nun allerdings verabschieden müssen.

Trauriger Abschied von Sarah Lombardi

Wie verrät, müssen die -Zuschauer in der nächsten Staffel auf die Sängerin verzichten. „Es ist ja bekannt, dass wir jedes Jahr Änderungen in der Supertalent- Jury haben, so wird es auch dieses Jahr eine neue Jurorin geben. Mit Sarah Lombardi war von Anfang an nur eine Staffel verabredet. Wir danken ihr für ihren erfolgreichen Einsatz, sie hat 2019 sehr bereichert. Wer demnächst neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell bei ‚Das Supertalent‘ in der Jury sitzt, wird RTL zeitnah bekannt geben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bis die Dreharbeiten beginnen, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Durch die aktuelle Corona-Lage können diese nämlich nicht wie geplant im Juni stattfinden. Bleibt abzuwarten, wer als neuer Juror einspringt und bald neben Dieter und Bruce sitzen darf…

