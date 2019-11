Sarah Lombardi: Autsch! Jetzt rückt Pietro mit der Wahrheit raus

Die Trennung von Sarah und war ein großer Schock für die Fans. Der Sänger hätte niemals damit gerechnet, dass seine Ehefrau ihn betrügen würde. Obwohl der Schmerz groß war, rauften sich die beiden für ihren gemeinsamen Sohn wieder zusammen – allerdings nur auf freundschaftlicher Ebene.

Pietro Lombardi: Er spricht über seine neue Freundin!

Pietro Lombardi packt aus

Auf will es ein Fan nun ganz genau wissen und fragt den 27-Jährigen, wie gut er tatsächlich mit Sarah befreundet ist. „Ich würde sagen, dass wir auf gar keinen Fall beste Freunde sind“, gesteht er mit ernster Miene. Autsch!

Doch dann fügt er hinzu: „Aber wir verstehen uns echt gut.“ Der Grund dafür ist der 4-jährige Alessio. „Wir halten, was unseren Kleinen betrifft, auch immer zu 1000 Prozent zusammen. Egal, wer, wo, wie was sagt. So sollte das sein“, so Pie.

