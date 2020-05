Sarah Lombardi: Baby-News! Jetzt hat sie es bestätigt

Reddit this

hat momentan einiges um die Ohren. Gerade ist ihre neue Singe "Te Amo Mi Amor" auf den Markt gekommen. Und dann musste auch noch Alessios Kinderzimmer ausgeräumt werden...

Familienzuwachs bei Familie Lombardi

Am Wochenende zeigte Sarah auf , wie Umzugshelfer Alessios Möbel aus seinem Zimmer trugen. "Sooo schnel geht's. Das war einmal Alessios Babyzimmer", schrieb sie dazu. Der Grund für die Aktion? Sarahs Cousine ist schwanger! "Da geht heute direkt zu meinem Cousinchen. Schon bald wird nämlich ein neues Familienmitglied in Alessios Bettchen schlummern." Was für wundervolle Nachrichten!

Sarah Lombardi will nochmal Mutter werden

Zieht Sarah womöglich bald nach? Erst kürzlich verriet die Musikerin, dass sie sich ein zweites Kind durchaus vorstellen kann. "Ich weiß noch nicht wann. Aber ich würde mir auf jeden Fall noch ein weiteres Kind wünschen. Für Alessio wäre es auch ganz schön, weil ein Geschwisterkind lernt ganz anders zu teilen. Im Moment ist es so, dass immer alle Augen auf ihn gerichtet sind. Er ist immer der Einzige, bekommt immer alles, Daher glaube ich, dass ihm das ganz guttun würde", erzählte Sarah gegenüber "Exclusiv". Mal sehen, wann es soweit ist...

