Sarah Lombardi: Baldiges Date mit Dominik Bruntner?

Obwohl Mister Germany bei "Promi Big Brother" zu sehen war, brach der Kontakt zu Sarah Lombardi nicht ab. Auch die örtliche Entfernung soll keine Rolle spielen. Domink Bruntner will sich melden, sobald er sich in der Nähe von Köln befindet. Dort lebt die Ex-Frau von Pietro Lombardi mit Sohn Alessio. Dominik lebt in Stuttgart.