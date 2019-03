Sarah Lombardi: Benutzt und betrogen? Bittere Enthüllung um Roberto

Genau davor hat sie sich gefürchtet: dass ein Mann sie nur ausnutzt, scharf ist auf ihren Promi-Status. (26) war sich sicher: Ihr süßer Roberto (30) ist da anders. Tja, von wegen. Nach dem Liebes-Aus wird der Sängerin jetzt klar, wie sehr sie sich in dem gegelten Halbitaliener getäuscht hat. „Er hat mein Vertrauen missbraucht!“, sagt sie selbst.

Wurde Sarah Lombardi betrogen?

In ihrem Umfeld hört man von Fremdflirts und sogar Fremdgeherei. Roberto Ostuni führte wohl insgeheim ein wildes Single-Leben in Berlin, während Sarah in Köln für „Dancing on Ice“ trainierte und sich um Sohn Alessio kümmerte. Mit dem Kleinen geht sie jetzt auf die Piste, um den Kummer zu vergessen. Auf die Rodelpiste, um genau zu sein: Sarah gönnt sich eine Auszeit im Schnee. Und sie hat noch einen Mann, der sich jetzt um sie kümmert: Alessios Papa Pietro (26) ist für seine Ex da. Und sicher gar nicht traurig, dass sie wieder Single ist…