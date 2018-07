Sarah Lombardi: Clip mit einem anderen Mann aufgetaucht!

Was ist denn da los? Eigentlich ist seit sieben Monaten glücklich mit ihrem neuen Freund Roberto. Doch jetzt sind intime Aufnahmen mit einem anderen Mann aufgetaucht...

Sarah Lombardi: Alles aus und vorbei?

Tanz-Comeback mit Robert Beitsch

In dem kurzen Clip, den Sarah gerade auf ihrem -Account gespostet hat, legen sie und ihr ehemaliger "Let's Dance"-Tanzpartner Robert Beitsch ein spontanes Tänzchen auf der Straße hin – und kommen sich dabei ziemlich nah. Hat Sarah ihren Roberto jetzt wirklich gegen Robert eingetauscht? Nein! Die Aufnahmen sind rein beruflich. Mit dem Video will Sarah kräftig Werbung für sein Tanz-Event "Soul Dance“ im Berliner Admiralspalast machen. "Ich bin mega stolz auf dich", lässt Sarah ihn wissen. In der Show werden die Profitänzer von einigen bekannten Gesichtern unterstützt. Neben Sarah sind auch Ex-„Bachelorette“ , „Curvy Supermodel“-Jurorin Angelina Kirsch und Leichtathlet Heinrich Popow dabei.

Keine Liebes-Krise mit Roberto

Sarah hat momentan einiges um die Ohren. Ihre Musikkarriere nimmt endlich wieder Fahrt auf. Im Frühjahr brachte sie ihr neues Album "Zurück zu mir" auf den Markt. Der Song "Genau hier" schoss sofort auf Platz 1 der Itunes-Charts. Außerdem ist sie Kandidatin in der Spielshow „Fort Boyard“. Nach fast 30 Jahren kehrt der Klassiker wieder zurück auf die Bildschirme.

Sarah Lombardi Freund: So tickt Roberto!

Und auch privat könnte es bei der 25-Jährigen momentan nicht besser laufen. Mit ihrem Roberto schwebt sie immer noch auf Wolke 7. Erst kürzlich schrieb sie auf Instagram die drei magischen Worte an ihren neuen Freund. Doch eines trübt das junge Liebesglück: Noch führen die beiden eine Fernbeziehung. Sie wohnt in Köln, er in Berlin. "Auf Dauer sind die Pendelei und die Fernbeziehung natürlich nichts, was uns rundum glücklich macht", verriet sie im Gespräch mit "Closer". Ob die Turteltauben wohl bald den nächsten Schritt wagen?