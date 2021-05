Sarah Lombardi: Bittere Beichte! Ihr schlechtes Gewissen zerfrisst sie

Sarah geht es schlecht

"Tut mir leid, dass ich mich heute nicht wirklich viel gemeldet habe. Hatte heute die ersten Kostümproben. Mir ging es aber heute gar nicht gut und ich musste mich jetzt erst mal eine Stunde hinlegen", verrät Sarah geknickt in ihrer Story. "Habe richtig doll Kopfschmerzen und Magenprobleme. Hoffe, dass es morgen besser geht. Die nächsten Wochen steht soooo vieles an. (...) Ich habe mich so auf die Dreharbeiten gefreut und dann so schlappzumachen ist echt blöd. Vor allem habe ich immer direkt ein schlechtes Gewissen anderen gegenüber."

Natürlich muss sie sich auch weiterhin um Alessio kümmern. "Als Mama darf man es sich eh kaum erlauben, auszufallen. Habe ja auch noch meine zwei Männer hier zu Hause. Da muss Mama funktionieren", so die 28-Jährige. Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald besser geht. Zum Glück kann Sarah sich am Wochenende entspannen und auch zurück nach Köln fahren, wenn sie Lust dazu hat!

