Sarah Lombardi: Bittere Klatsche nach dem Traumurlaub mit Julian!

Bittere Klatsche für Sarah

Vor wenigen Tagen verkündet Sarah auf ihrem Instagram-Account, dass ihre neue Single "Zoom" am heutigen Freitag erscheint. Doch die kommt bei den Fans leider überhaupt nicht gut an. Unter dem Insta-Clip der 28-Jährigen häufen sich bereits die enttäuschten Kommentare:

"Kein Hate, aber der Song wird nichts werden. Hört sich ziemlich langweilig an, fast wie ein Kinderlied, zu dem man tanzen kann."

"Vom Video her denkt man, jetzt kommt so 'n richtig cooler Song, bisschen black angehaucht und dann kommt da so ein Song, wie aus dem ARD Schlagernachmittag. Schade."

"Also, dem Video [nach] zu urteilen, hab' ich echt mehr erwartet. Ich find die als Person wirklich toll, aber der Song geht gar nicht. Total langweilig, sorry."

"Sorry, der Song ist einfach nur dahin geklatscht. Würde mir was Authentischeres für dich wünschen, wo du deine Stimme auch voll ausschöpfen kannst."

"Leider wirken ihre Lieder oft sehr kindlich, was wirklich schade ist bei der tollen Stimme. "

Autsch... das dürfte Sarah nun wirklich nicht gerne hören!

Lüge aufgeflogen! So kennen wir Sarah Lombardi ja gar nicht: