Sarah Lombardi: Bittere News! Sie ist vollkommen am Ende

Wurde Sarah Lombardi Opfer eines Diebstahls? Die Sängerin ist mit dem Nerven am Ende...

Eigentlich hat gerade allen Grund zur Freude. Sie sitzt nicht nur in der Jury von " ", sondern trainiert auch fleißig für die "Holiday On Ice"-Show. Doch nach dem Training lief es ihr eiskalt den Rücken runter...

Sarah Lombardi: "Ich komme mir vor wie im falschen Film"

"Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Das darf nicht wahr sein. Ich komme gerade aus der Eishalle raus und wollte einfach ins Auto steigen und nach Hause fahren. Das ist Auto ist einfach weg", teilte Sarah geschockt ihren Followern mit. Sie rief sofort beim Abschlepp-Dienst an, doch die konnten ihr auch nicht weiterhelfen. "Mein Auto wurde nicht abgeschleppt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es abgeschlossen hat", klagte sie ihr Leid. Besonders ärgerlich: Sarahs Portemonnaie, Ausweis, Geld und Hausschlüssel waren noch in dem Auto. "Ich habe nicht mal Geld, um mir ein Taxi zu nehmen und zur Polizei zu fahren. Ich komme mir vor wie im falschen Film."

So ging das ganze Drama aus

Am nächsten Tag gab Sarah dann Entwarnung. "Ich habe tatsächlich nach meinem Auto suchen müssen. Ich hatte mir schon das Schlimmste ausgemalt. Ich habe dann bei sämtlichen Abschlepp-Diensten und der Polizei angerufen. Und es war letztendlich so, dass mein Auto abgeschleppt worden ist. Die haben es nicht der Polizei gemeldet“, erklärte sie. "Mir geht's gut und dem Auto geht's gut."

