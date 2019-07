Sarah Lombardi: Bittere Trennung! Sie ist völlig am Boden

Zwei Tage und zwei Nächte lang musste (26) auf ihren Sohn verzichten. Für sie eine ziemlich große Sache – so lange waren die beiden noch nie voneinander getrennt. Alessio (4) war nämlich mit Papa Pietro (27) unterwegs, ihr Ziel: Disneyland in Paris. Man könnte meinen, der Junge sei damit eigentlich in guten Händen – oder nicht?

Sarah und Pietro leben seit knapp drei Jahren getrennt. Das Sorgerecht für Alessio teilen sich die Ex-Partner nach dem Liebes-Aus weiterhin vorbildlich, die meiste Zeit lebt er bei seiner Mama, zwei- bis dreimal pro Woche sieht Pietro den Kleinen. Für ihn war der Frankreich-Trip allerdings eine Premiere, bislang ist nur Sarah mit dem Vierjährigen verreist. Es lastet also eine ungewohnt große Verantwortung auf Papas Schultern. Ob ihn das überfordert hat? Vielleicht hat er deshalb seinen Manager um Unterstützung gebeten.

Sarah Lombardi ist eine Löwenmama

Zuvor hatte Sarah nämlich erzählt, dass der Ausflug in den Freizeitpark eigentlich „ein Geburtstagsgeschenk von Alessio an seinen Vater“ sei. Von einer dritten Person war nicht die Rede. Aber Stefano Zarrella (28), der jüngere Bruder von Sänger , ist Pietros Berater und außerdem ein guter Kumpel. Er wusste sicher, was für eine Herausforderung die Papa-Sohn-Reise für seinen Schützling ist. Also kam er kurzerhand mit. Zu zweit lässt sich ein Vierjähriger ja auch deutlich leichter bespaßen…

Sarah Lombardi: Traurige Trennung! Dieser Abschied fällt schwer

Aufatmen bei Sarah. Sie kennt Stefano, weiß, dass auch er immer ein Auge auf Alessio hat, wenn Pietro mal abgelenkt ist. „Ich weiß, dass da alles klappt und alles gut ist“, ließ sie ihre Fans auf wissen. „Aber ich war noch nie zwei Nächte von Alessio getrennt, und ich vermiss den einfach!“

Inzwischen hat Sarah ihren Schatz wieder bei sich. Er wurde von Pietro pünktlich und unversehrt wieder abgeliefert. Dafür hat sicher auch Stefano gesorgt…

Sarah Lombardi hat eine neue Frisur! Wie sehr sie sich verändert hat, seht Ihr im Video: