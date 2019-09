Sarah Lombardi: Böses Erwachen! Sie muss eine bittere Pille schlucken

Es ist der ganz große Deal für (26). Ab 14. September darf sie an der Seite von (65) und (62) immer zur Primetime am Samstagabend „ “ suchen. Und die Dreharbeiten, die bereits angelaufen sind, fingen erst so vielversprechend an: „Ich habe mich direkt wohlgefühlt neben Dieter und Bruce“, jubelte sie via . „Ich bin so dankbar dafür!“ Doch da ahnte sie noch nicht, was sich – im wahrsten Sinne – hinter ihrem Rücken zusammenbraut. Fans der Castingshow lassen kein gutes Haar an Sarah, drohen sogar, die Sendung zu boykottieren. „Du bist der Grund, warum ich nicht mehr einschalte“, ätzt ein User auf Insta. Und ein anderer schreibt: „Ich kotze! Warum sollte ein talentfreier Mensch in der ,Supertalent‘-Jury sitzen?“

Sarah Lombardi wird im Internet angefeindet

Sarah Lombardi versucht die Anfeindungen an sich abprallen zu lassen. „Ihr wisst ja, ich halte mich mit solchen Kommentaren nicht lange auf“, sagt sie souverän in die -Kamera. Doch in ihr drin muss es anders aussehen… Noch vor der Ausstrahlung floppt sie bei den Fans. Das tut weh!

Besonders bitter: Es war nicht die einzige Niederlage, die Sarah Lombardi diese Woche einstecken musste. Die junge Mutter wurde abgeschleppt! Dass die Straßenverkehrsordnung nicht nur für Normalos, sondern auch für gilt, bekam sie nun schmerzhaft zu spüren. Wegen Falschparkens muss Sarah nun 300 Euro berappen. Autsch...

