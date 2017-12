Sarah Lombardi: Das ist ihr neuer Verehrer

Obwohl gerade noch über ein Liebes-Comeback von Sarah und Pietro Lombardi spekuliert wir, sieht es aus, als hätte Sarah Lombardi bereits wieder einen neuen Verehrer.

Egal, ob die 25-Jährige auf ihrem Instagram-Profil ein Gesangs-Video postet, ob sie ein Foto mit ihrem Sohn Alessio teilt oder einfach nur eins mit einer Freundin - einem gefällt das alles: GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer.

Als Kommentar auf Sarahs Cover des Songs "Ich wünschte du könntest das sehen" von Sängerin Dimi Rompos ("The Voice of Germany") schickt der 21-Jährige sogar einen verliebten und einen flehenden Emoji.

Felix van Deventer kommentiert Sarah Lombardis Instagram-Post. Instagram/sarellax3

Felix van Deventer ist offenbar wieder single

Er fährt offenbar auf fast alles ab, was die Ex von Pietro Lombardi so macht. Vielleicht also auch auf sie? Neben den zahlreichen Likes unter Sarahs Posts spricht noch etwas dafür: Felix van Deventer hat alle Turtel-Fotos mit Freundin Vivien von seinem eigenen Instagram-Profil gelöscht.

Dabei war er mit der nach einer circa einjährigen Liebes-Pause Anfang dieses Jahres erst wieder zusammengekommen. Dennoch scheint es jetzt bereits wieder vorbei zu sein.

Bedeutet: Freie Bahn für Sarah Lombardi. Aber ist die überhaupt an dem GZSZ-Star, der in der Serie den Jonas Seefeld spielt, interessiert?

Sarah Lombardi scheint nicht an ihrem Verehrer interessiert zu sein

Vergleicht man die Instagram-Like-Freudigkeit der beiden, drängt sich die Antwort auf diese Frage förmlich auf: Nein. In den vergangenen sechs Monaten setzte sie zumindest keinen einzigen Daumen unter ein Instagram-Foto des Soapies.

Sarah Lombardi: Überraschende Schwangerschafts-Beichte!

Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn Felix van Deventer weiter fleißig kommentiert, bemerkt ihn Sarah Lombardi ja vielleicht auch irgendwann...