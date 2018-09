Sarah Lombardi: Das sagt sie zu den Affären-Gerüchten!

Jetzt ist es endlich raus! Erst vor einigen Tagen machten einige Gerüchte die Runde, das einen heißen Flirt mit Ex-Bachelorette Kandidat Rafi am Laufen haben soll. Obwohl sich Sarah mit ihrem Roberto immer glücklich in der Öffentlichkeit präsentiert, sollen sie und Rafi einen regen Kontakt miteinander haben. Doch was ist dran an den Gerüchten? In einer überraschenden Beichte spricht Sarah nun Klartext...

Sarah Lombardi: Überraschende Baby-Beichte!

Sarah Lombardi: Affäre mit Rafi?

Wie Rafi vor einigen Tagen verriet, sollen er und Sarah sich im Gym kennengelernt haben und seitdem des Öfteren miteinander Kontakt gehabt haben. Der Ex-Bachelorette-Kandidat ging dabei sogar so weit, dass er behauptete, dass sich unter anderen Umständen zwischen ihm und Sarah definitiv was entwickelt hätte. Doch entsprechen diese Behauptungen wirklich der Wahrheit? Sarah verschafft nun Klarheit...

Sarah Lombardi: Das ist dran an den Affären-Gerüchten!

Obwohl Rafi probierte, seine wilde Story glaubwürdig zu verkaufen, macht ihm Sarah nun einen Strich durch die Rechnung. So verrät sie gegenüber "Bild", dass sie Rafi nicht einmal kennen würde. So erklärt: "Den kenne ich gar nicht. Ich habe nicht mal die letzte 'Bachelorette'-Staffel gesehen. Seine Nummer habe ich ganz sicher auch nicht. So ein Unsinn." Ehrliche Worte, die für Rafi nicht peinlicher sein könnten...