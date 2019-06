Sarah Lombardi: Der Konkurrenz-Kampf mit Sylvie Meis eskaliert

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer kriegt die heißeren Jobs im Land? Im Falle der Promi-Ladys (41) und (26) lautet die Antwort ganz klar: Sarah! Die Sängerin hat nämlich gerade Sylvie in der Jury von „Das Supertalent“ abgelöst – und ergatterte zusätzlich einen Part in der Eiskunstlauf-Show „Holiday on Ice“, für die Sylvie vor ein paar Jahren ebenfalls als Erzählerin engagiert wurde.

Für Sylvie ganz sicher ein ziemlicher Rückschlag, obwohl sie sich nach außen betont gelassen gibt: „Ich finde es toll, dass Sarah nun folgt. Sie ist eine lebensfrohe, authentische und sympathische Frau, die ich sehr schätze. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen nur das Beste und bin mir sicher, dass sie genauso viel Spaß haben wird, wie ich immer hatte“, ließ Sylvie im „Bild“-Gespräch wissen.

Läuft Sarah Lombardi Sylvie den Rang ab?

Aber mal ehrlich, diese pure Freude ist schwer zu glauben. Ein kleiner Schuss Neid wäre nur menschlich, schließlich könnte Sarah der Holländerin auch noch in anderen Bereichen die Show stehlen, wenn das so weitergeht! Schon jetzt wirbt Sarah neuerdings auf für die Anti-Aging-Produkte von Dr. Niedermaier „Regulat “ – wie zuvor auch schon Sylvie.

Und wenn Sarah weiterhin so hart an ihrem Body feilt, wie sie es gerade tut, wäre auch der Schritt zur eigenen Dessous-Linie nur logisch. „Ich bin gerade total motiviert!“, ließ Sarah ihre Follower auf Instagram schon mal wissen. Dafür gibt’s wohl kein Like von Sylvie, die derzeit kaum Engagements vorweisen kann. Die -Jobs ist sie los, und auch große Werbedeals blieben zuletzt aus. Immerhin hat sie noch ihr Label Sylvie Designs – wenigstens das kann Sarah ihr nicht nehmen…