Sarah Lombardi: Diese emotionale Beichte rührt zu Tränen!

Das ihr Leben gerne mit ihren Fans via " " teilt, ist definitiv nicht Neues. Ihr neuster Post sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Sarah gibt intime Einblicke in ihr Innerstes...

Sarah Lombardi: Mega-Ausraster! Ihr platzt der Kragen

Sarah Lombardi öffnet ihr Herz und ihre Seele

Via "Instagram" wendet sich Sarah nun mit rührenden Worte an ihre Fans, in denen sie ihre letzten Jahre Revue passieren lässt. So postet sie: " (...) Die letzten 2 Jahre bin ich so sehr über mich hinausgewachsen, bin gescheitert und wieder aufgestanden. Hab verloren und trotzdem gekämpft. Habe an nicht leichten Tagen so vieles über mich gelernt. Habe an mir so oft gezweifelt und nach vertrauen in mir gesucht (...)." Ehrliche Worte, die zeigen: Sarah ist und bleibt eine absolute Power-Frau. Das solch eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Sarahs Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Sarah deutlich wird, hat sie mit ihren Worten bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Das sieht man dir auch an. Du strahlst es richtig aus! Lass dich nicht unterkriegen" sowie "Erst wenn man sich selber lieben kann, ist man stolz auf sich und wird dann auch von anderen geliebt." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!