Sarah Lombardi: Diese Entscheidung verändert alles!

Reddit this

Das sind definitiv mal ehrliche Worte von Sängerin ! Vor einigen Tagen begeisterte die Schönheit ihre Fans mit der süßen Neuigkeit, dass ihr Sohn Alessio erfolgreich seinen ersten Kindergartentag absolvierte. Nun die nächste Neuigkeit - diesmal jedoch weniger positiv...

Sarah Lombardi: Bauch-Foto sorgt für Aufregung

Sarah Lombardi: Robert ist ihre neue Liebe

Erst kürzlich überraschte Sarah ihre Fans mit der wundervollen Nachricht, dass sie in Roberto einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Roberto ist somit seit Sarahs und Pietro Lombardis Trennung der erste Mann im Leben der . Doch das Traurige dabei: Nach dem Liebes-Outing wurde es verdächtig still um Sarah und Roberto. Das dies jedoch aus einem ganz bestimmten Grund passiert, verrät Sarah nun in einer überraschenden Beichte...

Sarah Lombardi: Darum sieht man Roberto nicht

Während Sarah und ihr Privatleben in der Öffentlichkeit zur Show stellten, halten sich Sarah und Roberto hingegen eher bedeckt. Sarah erklärt gegenüber " ": "Es ist nicht so, als würde ich etwas verstecken. Ich stehe ja dazu. Aber das ein oder andere muss privat bleiben." Ehrliche Worte, die zeigen: Sarah will diesmal bei Roberto auf mehr Diskretion setzten. Mal sehen, ob ihr dies weiterhin gelingt...