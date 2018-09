Sarah Lombardi: Dieses Foto besorgt ihre Fans!

Oh je, was ist denn nur mit Sarah Lombardi los? Eigentlich ist die Schönheit für ihre fröhliche und lockere Art bekannt. Doch jetzt der Schock! Ein jetzt aufgetauchter Schnappschuss zeigt die Ex von Pietro Lombardi nun vollkommen verändert...

Arme ! Obwohl sich Sarah eigentlich stets ausgelassen und happy in der Öffentlichkeit präsentiert, ist nun ein Foto aufgetaucht, welches für ihre Fans definitiv besorgniserregend ist. Viele fragen sich verwundert: Was ist los mit Sarah?

Sarah Lombardi: Schlimme Panikattacke!

Sarah Lombardi: Trauriges Foto erschüttert ihre Fans

Via "Instagram" versorgt Sarah ihre Fans immer wieder mit neuen Fotos, die Einblicke in ihr Privatleben geben. Dabei ist Sarah eigentlich durchgehend gut gelaunt zu bewundern. Doch jetzt das Traurige! Auf ihrem neusten Post zeigt sich Sarah vollkommen verändert. Ihr Lächeln wich dabei einem ersten Blick, ihre sonst so fröhliche Ausstrahlung wirkt wie weggeblasen. Das dieser Anblick von Sarahs Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...

Sarah Lombardi: Ihre Fans sind in Sorge!

Wie unter dem Bild er Schönheit deutlich wird, sind Sarahs Fans durch das Bild in absoluter Alarmbereitschaft. So schreiben sie unter das Foto Kommentare wie: "Siehst genervt aus was ist dir über der Leber gelaufen" sowie "Du siehst nicht wirklich glücklich aus... Alles gut bei dir?" Eine Antwort bleibt Sarah ihren Fans bis jetzt noch schuldig. Sie gab dazu noch kein Statement ab. Ist allerdings zu hoffen, dass bei ihr alles in Ordnung ist...