Sarah Lombardi. Dieses Knutsch-Video sorgt für Ärger!

Dieses Video sorgt für richtig viel Ärger! Sarah Lombardi verbrachte gerade erst einige Tage gemeinsam mit Alessio und einer Freundin in Dubai. Und nachdem Sarah ihre Fans schon mit ihren knappen Outfits aufgeregt hat, sorgt jetzt auch noch ein Knutsch-Video für viel Wirbel!

Das Knutsch-Video hat Sarah Lombardi gar nicht selbst gepostet. Es war ausgerechnet Carmen Geiss, die mit dem kurzen Clip für Furore sorgt. Darauf zu sehen: Alessio und ihre Tochter Davina. Alessio sitzt auf dem Schoß der 14-Jährigen, er hat sichtlich Spaß und verpasst Davina einen dicken Knutscher auf die Wange. "Ich glaube das Alessio sich in Davina verliebt hat", witzelt Carmen Geiss unter dem Schnapschuss. Doch ihre Follower finden das so gar nicht lustig...

Auf dem Video sieht man klar und deutlich das Gesicht von Alessio Lombardi. Ein großes No Go für die Fans. Denn obwohl der kleine Alessio mit Sarah und Pietro Lombardi für RTL II vor der Kamera stand, zeigen die beiden das Gesicht ihres Kindes nicht in den sozialen Netzwerken. Besonders Pietro zeigt seinen Sohn nur von hinten. Er möchte den Zweijährigen schützen. Was er wohl zu dem Video von Carmen Geiss sagt?

"Ich glaube das die Lombardis den Alessio nicht so vom Gesicht her zeigen wollten", "Ich glaube, dass der Papa nicht so begeistert ist, wenn man sein Söhnchen zeigt" oder "Oh der Kleine wird jetzt doch gezeigt?! Dachte das wollten Sarah und Pietro nicht", schreiben die Follower unter dem Post.

Sarah und Pietro Lombardi: Gute Beziehung für Alessio

Nach der Trennung im Oktober 2016 machten Pietro und Sarah Lombardi sofort klar, dass für beide Alessio das Wichtigste ist. Deswegen rauften sie sich auch zusammen - obwohl Sarah ihren Ehemann mit ihrer Jugendliebe betrogen hatte. Das Ex-Paar teilt sich das Sorgerecht, feierte sogar den Geburtstag des Kleinen zusammen und traf sich auch an Weihnachten als Familie. Wenn es um Alessio geht, halten die beiden zusammen und haben dieselben Ansichten.

Hoffentlich zerstört Carmen Geiss mit dem Video diese gute Beziehung jetzt nicht....