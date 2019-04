hat allen Grund zur Freude! Sie veröffentlichte nicht nur kürzlich ihre neue Single "Weekend", sondern darf auch auf Dieter Bohlens neuen Album "DB1" ein Duett mit dem Poptitan trällern.

Pietro gab Sarah und Dieter seinen Segen

"Pietro wird singen, und ich werden ne tolle Nummer zusammen machen. Der sitzt jetzt gerade im Studio. Sarah Lombardi wird singen", verriet Dieter jetzt im Interview mit . Was wohl Sarahs Ex-Mann Pietro dazu sagt? Immerhin wäre es die erste Zusammenarbeit nach der Trennung. "Die singen ja nicht zusammen ein Duett. Ich habe natürlich auch wie sich das unter Freunden gehört Pietro gefragt, ob er ein Problem damit hat. Er hat gesagt: 'Überhaupt nicht!' Warum soll ich nicht mal mit Sarah ein Duett singen. Habe ich noch nie gemacht, finde ich geil."

Darauf können sich die Fans freuen

Schon am 5. Juli soll das neue Album auf den Markt kommen. "Ich werde seit Hunderten von Jahren ein Album machen, wo ich selber singen werde. Ein paar neue Titel, ein paar ältere. Ich werde zum Beispiel 'You're My Heart, You're My Soul' selber mal singen, das gab es ja auch noch nicht auf Platte", verriet der 65-Jährige. "Solche Klamotten. Ich will auch neue Titel komponieren." Wir können gespannt sein!