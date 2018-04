Sarah Lombardi: Drama in Dallas!

Sarah Lombardi ist bereit für ein neues Leben! Mit neuer Musik und einer neuen Frisur meldete sie sich vor wenigen Tagen happy zurück. Sie möchte nicht mehr in der Vergangenheit leben, sondern blickt nur noch in die Zukunft. Doch der Start in das neue Leben war gar nicht so leicht...

Sarah Lombardi zeigt ihre super schlanke Figur!

Sarah Lombardi: Schwerer Start in Dallas

Um wieder richtig durchzustarten, bringt Sarah Lombardi nicht nur ein neues Album raus, sondern sie ließ den Weg auch mit Kameras begleiten. Am 9. Mai startet bei RTL II die neue Serie "Sarah - Zurück zu mir". Dafür reiste sie nach Texas, wo sie die Platte aufnehmen sollte. Doch vor allem an Anfang wartete eine böse Überraschung für sie, Alessio und ihre Oma Carmela!

Wird Sarah Lombardi alles zu viel?

Das Ferienhaus, dass Sarah Lombardi gemietet hat, ist unbewohnbar! Aber wo sollen die drei jetzt wohnen? Die Zeit ist extrem knapp! In vier Tagen soll das Album der Sängerin fertig sein. Sie hat eigentlich keine Zeit um noch Wohnungssuche zu gehen...

Wird Sarah Lombardi alles zu viel? Oder stellt sie sich erfolgreich der Herausforderung? Die Antwort gibt es am 9. Mai bei "Sarah – Zurück zu mir, um 22:15 Uhr bei RTL II