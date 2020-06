Sarah Lombardi: Drama in ihrem neuen Zuhause

Ganz schön mutig, sich gleich mal 1,4 Millionen Gäste ins Haus zu holen. Doch offenbar ist Sarah so stolz auf das neue Liebesnest in Köln-Hürth, dass sie es aller Welt vorführen will. Diskretion war jedenfalls bei der virtuellen Wohnungstour kein Thema: Die Sängerin führte ihre Follower durch sämtliche Räume – und zoomte dabei mit der Handykamera auch auf die Fenster, inklusive kompletter Aussicht auf die umliegenden Häuser und Grünflächen. Eigentlich ein No-Go, denn dank der intimen Einblicke kann nun jeder Fan ganz leicht herausfinden, wo genau sie wohnt.