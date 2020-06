Sarah Lombardi: Dreister Vorfall auf offener Straße!

Dreiste Anmache auf offener Straße

Ein unbekannter Mann wollte sich scheinbar mit Sarah unterhalten und griff deshalb einfach beherzt zu! „Die Leute hier in Köln sind auch richtig dreist“, feuert die Sängerin in ihrer Instagram-Story. „Eben hat mich einfach so ein Typ am Arm gepackt und mich festgehalten. Einfach so!“

Für so ein Verhalten hat die 27-Jährige absolut kein Verständnis. „Manche Männer erlauben sich ganz dreist, Frauen einfach anzufassen“, erklärt sie kopfschüttelnd. Zum Glück konnten die Mädels den aufdringlichen Mann abschütteln!

