Sarah Lombardi: Eiszeit mit Freund Roberto!

Auf Schlittschuhen läuft es für – aber in Sachen Liebe ist sie offenbar in eine Krise geschlittert. Der Erfolg bei „Dancing on Ice“ ist für die 26-Jährige momentan offenbar das Allerwichtigste, sie trainiert knallhart für ihren Show-Erfolg. Ihren Freund lässt die Kufen-Kür aber eher kalt: Roberto Ostuni (30) glänzt durch Abwesenheit, wenn sie in der Sendung ihre Pirouetten dreht. Stattdessen macht Sarah Selfies mit Tanzpartner Joti Polizoakis (23), postet sich im Backstage-Bereich und im Auto auf dem Weg ins Hotel.

Und statt an Roberto wärmt sich Sarah abends in ihrem Hotelbett an einer Freundin. Lombardis Liebster ist momentan anscheinend so gar nicht in Kuschelstimmung. „Also er sagt: ‚Ich möchte auf jeden Fall eine noch ein bisschen speckige Sarah haben.‘ Er mag auch meine Hamsterbäckchen. Er sagt, die werden ihm langsam zu dünn“, erzählte Sarah gerade.

Sarah Lombardi & Roberto: Liebes-Krise?

Sogar als sie wegen eines Muskelfaserrisses mit dem Training aussetzen musste, sah man ihn nicht an ihrer Seite. Auch auf dem Social-Media-Profil des Deutsch-Italieners herrscht eisige Stimmung: Früher bejubelte er die Projekte seiner Liebsten, jetzt schweigt er. Ist er beleidigt, weil Sarah gerade kaum noch Zeit hat, um von Köln zu ihm nach Berlin zu düsen? Und womöglich sogar eifersüchtig? Schließlich lässt sich seine Freundin von Schlittschuh-Charmeur Joti auf Händen tragen – und da kann man(n) ja schon mal auf den Gedanken kommen, dass hier neben Axel und Rittberger auch der Seitensprung geübt wird…

Eigentlich wollte Roberto ja zeitnah zu Sarah nach Köln ziehen. Davon ist plötzlich keine Rede mehr. „Ich brauche jemanden, der sehr viel Liebe schenken kann – und das kann er definitiv“, schwärmte Sarah vor Monaten. Jetzt wirkt die Beziehung eher unterkühlt…