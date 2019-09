Sarah Lombardi: Emotionale Beichte! Diese Worte gehen unter die Haut!

Reddit this

Diese Worte gehen unter die Haut! Vollkommen überraschend lässt Sarah ihren Gefühlen nun freien Lauf und gibt dabei intime Einblicke in ihr Innerstes. Ganz unverblümt plaudert sie über ihren Beruf und ihr Privatleben...

Pietro Lombardi: Schluss mit den Lügen! Alle sollen die Wahrheit erfahren

Sarah Lombardi ist stolz auf sich

Wie Sarah nun berichtet, hätte sie zu " "-Zeiten niemals gedacht, dass ihre Karriere nochmal so einen Aufschwung erlebt. So erklärt sie gegenüber "Sat.1": "Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das alles mal erreichen würde, dass ich solche Chancen mal bekommen würde. Und ich glaube, das Kämpfen die ganzen Jahre, das hat sich auch letztendlich dann ausgezahlt." Vor allem ihr Ehrgeiz war ihr dabei behilflich: "Ich bin eine sehr große Perfektionistin, ich habe einen ganz großen, ganz hohe Erwartungen an mich selbst." Doch damit nicht genug...

Sarah Lombardi ließ sich nicht unterkriegen

"Natürlich gibt es mit Sicherheit einen Punkt in meinem Leben, da habe ich ganz viel eingesteckt. Aber es hat mich im Endeffekt nur stärker gemacht, und ich bin jemand, ich gehe den Weg auch für mich selbst, ich gehe den Weg für Alessio, und dafür bin ich stark, dafür kämpfe ich auch, und ich bin dankbar für die Menschen, die mich unterstützen. Und ich brauche niemandem was Schlechtes wünschen", erklärt Sarah weiter und beweist damit, dass in ihr eine absolute Löwen-Mama und Kämpfernatur steckt!

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht...