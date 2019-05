Sarah Lombardi: Enthüllt! Das läuft wirklich mit Florian Silbereisen

Zwischen und stimmt die Chemie. Im März trat sie mit ihrem Song "Weekend" in seiner Schlagershow auf. Dann ergatterte Sarah auch noch eine Rolle an Florians Seite auf dem "Traumschiff". Ein Insider plauderte kürzlich aus, dass es zwischen den beiden am Set ordentlich gefunkt hat. Was ist dran?

Das läuft wirklich zwischen Sarah Lombardi und Florian Silbereisen

Sarah nahm jetzt zum ersten Mal Stellung zu den Liebes-Gerüchten. "Das war das erste, was Florian und ich uns gesagt haben, dass das hundertprozentig in den Schlagzeilen stattfinden wird. Aber das ist natürlich Blödsinn", stellte sie klar. Trotzdem kam sie aus dem Schwärmen über ihren Kollegen gar nicht mehr raus: "Er ist ein total lieber Mensch. Bodenständig und nett. Was Anderes kann ich nicht sagen."

Hat sich Sarah Lombardi verlobt?

Doch Schmetterlinge im Bauch hat Sarah nur bei einem Mann: Freund Roberto. Vor kurzem feierten sie ihr Liebes-Comeback. Die beiden waren sogar schon zusammen im Urlaub. Und dann überraschte sie auch noch mit einem auffälligen Ring an ihrem Finger. Haben sich die beiden etwa verlobt? Das wollte bisher keiner der beiden verraten...