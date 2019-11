Reddit this

Sarah Lombardi: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Was hat sich Sarah Lomardi nur dabei gedacht? Obwohl die Beauty eine absolute Vorzeige-Mami ist, sind ihre Fans nun in großer Sorge um Sohn Alessio!

Autsch! Das ging für definitiv daneben! Via " " muss sich die Sängerin nun einem herben Shit-Storm stellen. Der Grund: Sarah sucht öffentlich nach einer Nanny für ihren Sohn Alessio...

Sarah Lombardi sucht nach Nanny

Via "Instagram" startet Sarah Lombardi nun einen ungewöhnlichen Aufruf. So postet sie eine Anfrage für eine Nanny, die ihrem Sohn Alessio "erst einmal hauptsächlich eine Begleitung für die @holidayoniceshows Tour" ist. Für Sarah Fans absolut unverständlich! Schließlich ist die Sängerin dafür bekannt, dass sie eine absolute Vorzeige-Mami ist und ihren Sohn so gut wie nie aus den Augen lässt...

Gibt es dafür Ärger von Pietro?

Nicht nur Sarahs Fans stößt der Betreuungs-Aufruf unangenehm auf, auch wird sicherlich von Sarahs Idee alles andere als begeistert sein. Ob es dadurch wieder zu einem Streit zwischen den beiden kommen wird? Erst seit einigen Monaten haben die beiden wieder mehr Kontakt zueinander und konnten den Rosenkrieg hinter sich lassen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass die jüngsten Ereignisse keine alten Wunden aufreißen...

