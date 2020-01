Sarah Lombardi: Erwischt! Fotos mit fremden Mann aufgetaucht

Reddit this

Das Liebesleben von Sarah Lombardis sorgte in letzter Zeit für reichlich Schlagzeilen. Erst kürzlich gab sie bekannt, dass zwischen ihr und Roberto alles aus ist. Kurz danach kamen die ersten Gerüchte auf, dass zwischen Sarah und "Dancing on Ice"-Partner Joti Polizoakis mehr als Freundschaft läuft. Doch jetzt kommt noch ein Mann ins Spiel...

Sarah Lombardi wurde mit einem unbekannten Mann erwischt

Kürzlich war Sarah mit Söhnchen Alessio und Joti im Urlaub. Doch dort hatte sie anscheinend nur Augen für einen unbekannten Mann. In einem Video, das "Guten Morgen Deutschland" vorliegt, zeigt sich Sarah mit ihrem Flirt kuschelnd auf einer Liege am Strand. Leider erkennt man das Gesicht des Mannes nicht. Er trug einen Hoodie und hatte eine dunkle Sonnenbrille auf. Joti war es jedenfalls nicht. Er lag auf einer anderen Liege in der Nähe.

Sarah Lombardi: Öffentliche Demütigung von Ex-Roberto!

Sarah Lombardi postete emotionale Worte auf Instagram

Ob es zwischen Sarah und dem Unbekannten ernst ist? Gut möglich. Schließlich postete Sarah vor ein paar Tagen bereits vielsagende Worte: "Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest dein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du!" Mal sehen, wann sich die Sängerin zu den Liebesgerüchten zu Wort meldet...

