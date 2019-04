Reddit this

Zuletzt sorgte mit einer vermeintlichen Trennung von Freund Roberto Ostuni für Schlagzeilen. Sie gestand gegenüber "Bunte", dass ihr Privatleben besser laufen könnte. Und das tut es jetzt! Die 26-Jährige und ihr Schatz schweben wieder auf Wolke Sieben. Nicht die einzige tolle Neuigkeit!

Sarah Lombardi: Abzock-Skandal um ihren Freund Roberto

Sarah Lombardi lässt die Bombe platzen

Denn nicht nur privat hat Sarah Lombardi ihr Glück wieder. Auch beruflich startet sie so richtig durch. Denn: Sie hat eine Rolle beim Traumschiff ergattert! "So Leute, ich werde fürs Traumschiff drehen. Freue mich so und fühl mich richtig geehrt", schwärmt sie ganz stolz bei . Nicht schlecht!

Für die Dreharbeiten mit ist sie extra mit Söhnchen Alessio nach Costa Rica gereist! Ein Abenteuer für Mama und Sohn!

Sarah Lombardi startet weiter durch

Überhaupt scheint Sarah Lombardi wieder richtig durchzustarten. Kurz nach der Trennung von ist es zunächst eher ruhig um die Sängerin geworden. Die Ex- -Kandidatin macht nicht nur wieder erfolgreich Musik, sondern ist auch immer wieder im zu sehen. Ob bei "Schlag den Star" oder "Dancing on Ice" - Sarah begeistert ihre Fans. Jetzt eben auch auf dem Traumschiff...