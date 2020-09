Sarah Lombardi: Fix und fertig! Sie hat schon ihre Koffer gepackt

Gerade erst stand Sarah Lombardi für einen anstrengenden Dreh vor der Kamera und konnte erst spät in der Nacht ins Bett gehen. Nach wenigen Stunden Schlaf ging es für die 27-Jährige dann auch schon weiter mit den Terminen. Kein Wunder also, dass sie derzeit einfach nur ausgelaugt ist. Deshalb wird sie sich nun eine kleine Auszeit gönnen und am Freitag mit ihrem Schatz auf die Malediven fliegen!