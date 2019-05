Was für rührende Worte von Sarah Lombardi! In einer überraschenden Beichte packt sie nun über ihre Gefühle gegenüber Florian Silbereisen aus...

Erst vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass und mit dem "Traumschiff" gemeinsam in See stechen. Aber nicht nur vor der Kamera scheinen sich die beiden prächtig zu verstehen...

Florian Silbereisen: Intime Einblicke hinter die "Traumschiff"-Kulissen!

Sarah Lombardi will zurück zu Florian Silbereisen

Wie Sarah erklärt, könnte sie sich gut vorstellen, wieder in einer Show von Florian Silbereisen aufzutreten. So berichtet sie gegenüber "Express": "Ich war jetzt zweimal bei Florian Silbereisen. Ich möchte wieder zu ihm. Ich möchte so gern wieder mehr Musik machen, aber die Zeit ist zu knapp. Ich möchte mir jetzt Zeit für ein ganzes Album nehmen." Was für eine rührende Gefühlsbeichte! Sarah und Florian sind also nicht nur vor der Kamera ein absolutes Dream-Team, sondern auch auf der großen Show-Bühne! Doch wann können sich ihre Fans auf ein neues Album freuen?

Sarah Lombardi startet voll durch!

Erst letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass Sarah in der nächsten "Supertalent"-Staffel in der Jury sitzt. Auch bei "Holidy on Ice" wird die wieder übers Eis fegen. Zu einem neuen Album äußerte sie sich allerdings bis jetzt noch nicht. Wann uns die Power-Frau wohl damit überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!