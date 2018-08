Sarah Lombardi: Fremdgeh-Skandal mit diesem Bachelorette-Kandidaten

Reddit this

Diese Nachricht ist nicht nur ein Schock für Sarahs Fans! Obwohl erst vor einigen Monaten verkündete, dass sie in Roberto den neuen Mann fürs Leben gefunden hat, erschüttert nun ein schlimmer Fremdgeh-Skandal die Öffentlichkeit...

Sarah Lombardi & Roberto Ostuni: Hochzeitsfoto aufgetaucht!

Sarah Lombardi: Sie hat Kontakt zu diesem Bachelorette-Kandidaten

Heute Abend ist Bachelorette Nadine Klein wieder dabei zu sehen, wie sie unter ihren Favoriten denn Mann fürs Leben finden möchte. Nicht mit dabei: Rafi. Für den ausgestiegenen Bachelorette-Kandidaten jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen. Denn wie es scheint, hat er bereits Ablenkung gefunden. Doch damit nicht genug. Bei seinem neusten "Flirt" soll es sich um niemand geringeres handeln, als um Sarah Lombardi!

Sarah Lombardi: Was ist dran an den Gerüchten?

Wie Rafi nun berichtet, soll er einen regen Kontakt mit Sarah Lombardi führen. So verrät er gegenüber "OK!": "Ich muss ehrlich sein. Sarah und ich kennen uns nicht nur vom Schreiben. Wir trainieren im gleichen Gym. Dort haben wir uns kennengelernt und danach direkt bei geschrieben." Ebenfalls fügt er hinzu: "Wenn bei uns beiden nichts dazwischengekommen wäre, gehe ich stark davon aus, dass wir jetzt ein Paar wären." Damit hätte wohl absolut niemand gerechnet. Wer jetzt jedoch denkt, dass Sarah ihren Roberto betrügen würde, kann unbesorgt sein. So soll Rafi bestätigt haben: "Sarah betrügt ihren Freund nicht mit mir."

Davon abgesehen: Ob diese wilde Story wirklich der Wahrheit entspricht, ist nicht bekannt. Sarah gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Wir können also gespannt sein...