Sarah Lombardi: Fremdgeh-Skandal! Jetzt kommt der Trennungsgrund raus

Und schon wieder ist sie Single! Nach zwei gemeinsamen Jahren mit Freund Roberto gab Sarah Lombardi (27) kurz vor Weihnachten die endgültige Trennung via bekannt. „Nein, wir sind nicht mehr zusammen“, erklärte sie ungewohnt wortfaul. Zu den Gründen wollte sie sich nicht äußern – etwa, weil ein echtes Drama dahintersteckt? Denn nur wenige Wochen vor der Trennungs-Beichte lud Sarah innerhalb kürzester Zeit zwei Insta-Storys hoch, in denen sie den Song „Wieso tust du dir das an?“ von Newcomer-Rapper Apache 207 verlinkte.

Wurde Sarah Lombardi betrogen?

Und in dem heißt es: „Sie riecht das Parfüm von anderen Frauen an sei’m Hemd. Liegt wieder mal ganz alleine im Bett. Nicht viel, was sie braucht, doch selbst das nimmt man ihr weg“ und „Sie liebt von ganzem Herzen, auch wenn keiner es schätzt“. Hat die Sängerin damit etwa auf ein Erlebnis in ihrer vergangenen Beziehung angespielt? War das vielleicht ein Trennungsgrund? Immerhin: Mit dem Ende einer Liebe nach einem Seitensprung kennt Sarah sich aus. Ende 2016 trennten sie und Pietro sich – weil Sarah ihren Ehemann mit ihrer Jugendliebe Michal betrog…