Sarah Lombardi Freund: So tickt Roberto!

Nach dem Liebes-Aus mit Pietro war zwei Mal vergeben. Doch wie tickt eigentlich ihr neuer Freund Roberto?

Sarah und galten als DAS Traumpaar. Sie hatten sich im Jahr 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ kennengelernt – es funkte schnell und sie kamen zusammen. Sie hatten ein Haus, heirateten im Jahr 2013, waren glücklich mit Alessio und hatten gleich mehrere Doku-Soaps bei II.

Sarah und Pietro trennen sich

Der Bau von dem Haus belastete die Beziehung schon in frühen Jahren. „Pietro und ich haben das Haus gebaut, da waren wir 19 oder 20 Jahre alt. Also sehr, sehr jung. Das war so ein Stress! Das hat der Beziehung und uns nicht gut getan. Ich war damit so überfordert, dass ich am Ende gedacht habe: Und jetzt? Das war die erste große Herausforderung, die extrem schwierig war. Das war alles so auf einmal. Wir hätten uns viel mehr Zeit lassen sollen für viele Dinge“, sagte Sarah Lombardi damals bei Detlef D. Soost.

Nach Pietro kam Michal

Im Jahr 2016 tauchten dann Fremdgeh-Bilder von Sarah Lombardi im Netz auf – mit ihrer Jugendliebe Michal T. hatte sie eine Affäre! Das war der endgültige Todesstoß für die Beziehung zwischen Sarah und Pietro. Wegen Michal hat sich Sarah endgültig von Pietro getrennt – aber auch die Beziehung scheiterte. Nach nur wenigen Monaten war zwischen Sarah und Michal schon wieder alles vorbei. „Ja, ich bin in keiner Beziehung - und damit geht es mir sehr gut!“, schrieb sie auf ihrer -Seite.

Roberto ist ihr aktueller Freund

Während Pietro noch immer Single ist, hat Sarah Lombardi seit 2018 schon wieder einen neuen Freund. Zunächst hielt sie die Beziehung über mehrere Monate geheim, postete zuletzt aber wieder Schnappschüsse von Roberto Ostuni – offenbar hatte sie die Nase voll von dem Versteckspiel. „Liebe ist nichts, was du findest. Liebe findet dich. Verliebt in jeden Moment mit dir“, schrieb sie zu einem Foto. Es handelt sich dabei um einen Südländer und ist sehr muskulös – er passt also genau in das Beuteschema von Sarah Lombardi. Es gibt keine Details darüber, was er für einen Job hat. Bekannt ist aber, dass er in Berlin leben soll.

i feel happy when you are Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Jul 1, 2018 um 5:39 PDT

Ihr Ex Pietro wusste schon länger von der Beziehung. "Ich wusste davon. Sie hatte vor einem halben Jahr erzählt, das sie jemand kennengelernt hat, aber nicht wen. Ich wünsche ihr das Beste und alles Gute", sagte der Sänger in der „Bild“. Bisher hat sich das Paar noch nicht öffentlich bei einem gemeinsamen Auftritt gezeigt – das wird aber wohl nur eine Frage der Zeit sein. Mit Roberto hat Sarah ihren Traumtyp gefunden – hoffentlich hält es diesmal länger als mit Michal…