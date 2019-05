Sarah Lombardi: Gänsehaut-Video raubt den Fans den Atem

Den Song „Shallow“ von und dürfte mittlerweile jeder kennen. Der Hit aus „A Star is Born“ hat bei mittlerweile über 515 Millionen Klicks – der Wahnsinn!

Natürlich ist das Lied auch an nicht spurlos vorbeigegangen. Die Sängerin überraschte ihre Fans nun mit einer Cover-Version auf . Scheinbar hatten sich in den letzten Wochen viele Follower den Song von ihr gewünscht.

Pietro Lombardi erfüllt 93-jähriger Frau ihren größten Wunsch

Sarah Lombardi begeistert mit Gesangsvideo

Kaum war das Video veröffentlicht, schlug es bei Sarahs Fans auch schon ein wie eine Bombe. Inzwischen hat es über 92.000 Likes! Sogar wie Jenny Frankhauser und ließen es sich nicht nehmen, den Clip der 26-Jährigen zu kommentieren.

"Manchmal vergesse ich, wie wichtig Musik eigentlich in meinem Leben ist und wie viel Leidenschaft ich für den Gesang in mir trage", gesteht Sarah und kündigt Großes an: "In zwei Wochen geht es für mich ins Studio wo ich an einem neuen Projekt arbeiten werde."

Wir dürfen also gespannt sein!