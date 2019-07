Sarah Lombardi: Gerichtsurteil gefällt!

Reddit this

Im November 2016 gab sich Dominik B. als -Mitarbeiter aus - und forderte das Passwort von Sarah Lombardi. Die Sängerin zweifelte keine Sekunde, gab ihm ihre privaten Daten weiter. Ein Fehler!

Hacker veröffentlichte pikante Bilder mit Lover Roberto

Denn der Hacker löschte ihren Account und setzte einen neuen auf. "Ihm wurde es leicht gemacht, die Mails wimmelten vor Fehlern", sagte Staatsanwalt Till Stinnemacher. Lange Zeit blieb er der Betrug unentdeckt. Bis plötzlich Fotos von Sarah und ihrem Lover Roberto auftauchten.

Sarah war nicht das einzige Opfer. Der Betrüger gab sich auch als Modelagent aus, um so an intime Bilder von jungen Mädchen zu gelangen.

Diese Strafe bekommt Dominik B.

Dominik B. räumte seine Schuld vor Gericht ein: "Die Vorwürfe stimmen genau so. Ich hab’s genossen, Gewalt über die Konten zu haben, schnüffelte drin rum. An die Passwörter zu kommen, war nicht anspruchsvoll. Ich habe einfach offiziell wirkende Mails verschickt. An wen, war mir eigentlich egal", gab er zu. Wegen Ausspähens und Veränderung von Daten wurde Dominik B. jetzt zu 6000 Euro Strafe verurteilt.

