Sarah Lombardi: Gesichts-Tattoo sorgt bei ihren Fans für Wirbel!

Reddit this

Tätowierte Augenbrauen sind schon lange keine Seltenheit mehr. Auch Sarah Lombardi träumt schon lange von einem buschigeren Look.

hat sich getraut! Schon lange spielte die Sängerin mit dem Gedanken, sich die Augenbrauen tätowieren zu lassen. Nun hat sie sich für die Microblading-Methode entschieden, bei der feine Linien mit Farbpigmenten unter die Haut gestochen werden. Auf präsentiert sie stolz das Ergebnis!

Sarah Lombardi: Haar-Kracher! So hat man sie noch nie gesehen

Sarah überrascht mit neuen Augenbrauen

Während Sarah bisher etwas dünnere Augenbrauen hatte, sehen sie direkt nach der Behandlung wesentlich voller und dicker aus. Mit den neuen Augenbrauen ist die 27-Jährige rundum zufrieden. „Habe schon so viele misslungene Augenbrauen gesehen und bin so happy“, verrät sie in ihrer Instagram-Story.

Für den neuen Look hat Sarah sich zunächst eine neue Form aufzeichnen lassen. Anschließend wurden feine Linien in die Haut geritzt, damit die Augenbrauen voller und ebenmäßiger aussehen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Völlig verzweifelt wegen Alessio! Was ist nur bei Sarah Lombardi los?